Pensaban que se suicidaría: Lady Gaga reveló que sus amigos temieron por su vida hace algún tiempo

Hace algunos días, Lady Gaga dio una entrevista al programa de la CBS Sunday Morning, donde conversó acerca de su depresión y ansiedad.

En un momento de la conversación, la intérprete de “911” reveló que, hace algunos años, su grupo cercanos de amigos y amigas tenían miedo de que se suicidara.

Según reveló, “la gente que me rodeaba me ayudó mucho”. “Yo no entendía por qué debía seguir viviendo, excepto por mi familia”, agregó.

Luego, sostuvo que “fue un pensamiento muy real que tuve”.

Estos oscuros pensamientos surgieron cuando Gaga se mudó a la antigua casa de Frank Zappa, en Hollywood.

“Viví aquí durante unos años acompañada, para que la gente pudiera estar segura de que estaba a salvo“, sostuvo.

Recordemos que la cantante estadounidense siempre ha hablado sobre su salud mental con sus seguidores y seguidoras, con el fin de aconsejarlos e incentivarlos a pedir ayuda.