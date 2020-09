Natalia Duco celebró sus 23 semanas de embarazo con foto en bikini

View this post on Instagram

Hoy cumplo 23 semanas de embarazo y no he parado de soñar y visualizarme en un lago en el hermoso Sur de Chile, disfrutando los hermosos paisajes de mi país al aire libre, agua, aire, color azul y verde, naturaleza y libertad. Vuela #NaturalmenteSMART con @jetmart_chile y sigue conociendo todos los destinos naturales de nuestro hermoso Chile y con todas las medidas de bioseguridad (que es lo más importante). Los invito a disfrutar de nuestra tierra, Chile es hermoso y sus destinos son inigualables, como deportista me ha tocado viajar por todo el mundo, pero lo que Chile tiene por ofrecernos es inigualable! Yo amo la naturaleza, el campo, el agua y sobre todo el mar. El sur de Chile es hermoso, acá una foto del recuerdo en el lago Villarica, disfrutando y soñando regresar luego. Ahora con Lucianito 💙 Bañarnos los dos en los hermosos lagos, salir a hacer caminatas por los bosques de la mano e ir a relajarnos con el silencio de las montañas. ¿A dónde les gustaría viajar dentro de Chile? ¿Cuál es tu destino soñado y anhelado durante toda la cuarentena? #NataliaDuco #23weeks #23weekspregnant #23semanas #Villarica #SurDeChile #shotput #lanzamientodebala #athlete #ATHLETE #lovelife #nature #travel #outdoorlife #LagoVillarica