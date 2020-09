Josefina Fiebelkorn y Pedro Fontaine son parte de “Los días que te amé”, obra en streaming: “Es como ver una película”

“Los días que te amé” es otra de las experiencias de teatro vía streaming en la cartelera de esta temporada, y cuenta la historia de Laura (Coca Guazzini), quien al cumplir 65 años, y mientras sus invitados se retrasan por la lluvia, rememora su juventud en los años 80, interpretada en ese período por Josefina Fiebelkorn. Un recuerdo que incluye a su gran amor, rol a cargo de Pedro Fontaine. Ambos jóvenes actores conversaron con Ciudadano ADN.

Pedro aclaró que la obra “no es tan teatro online”, sino que es un “experimento híbrido”, al estar previamente grabada, asemejándose “a la experiencía de ver una película”. Los actores están en un Nescafé de las Artes vacío actuando la obra. “Es fuerte la solemnidad del teatro gigante vacío versus lo que nosotros estábamos haciendo”, comentó el actor, “Experimentamos la presencia del público de manera ausente. Es increíble trabajar el teatro así”, agregó Josefina. De hecho, la edición de la obra está a cargo del cineasta José Luis Torres Leiva.

“Para nosotros fue un viaje”, contó la actriz. El texto escrito por Natalia Grez también directora de la obra, es “súper sensible y delicado. Todos conectamos mucho con esta historia y tratamos de hacerlo con mucha sensibilidad para que se traspase. Trabajar con las emociones a través de una pantalla es un poco complicado para nosotros, pero ahí está el desafío”, agregó

La densidad emocional de la obra es tal que, según confesó Josefina, “lloramos cada vez que ensayamos”. Pero también el montaje, que tuvo sus dificultades, ya que “actuar es reaccionar a lo que propone el compañero, y eso es difícil cuando tienes la cara tapada con mascarilla”, explicó.

Josefina invitó a ver la obra recordando que, debido a la situación sanitaria actual, “estamos corriendo riesgos, y queremos llegar a las personas, así que estas son las alternativas que estamos buscando”.

Para ambos actores, la pandemia alteró sus proyectos profesionales. “Yo estaba en un proyecto en Mega que se iba a grabar y no hemos podido ni empezar”, contó Josefina. Pedro, en tanto, no estaba con ningún proyecto, pero está en espera del estreno de “Inés del Alma Mía”, serie basada en la novela de Isabel Allende en la que participa, que se terminó de grabar en el segundo semestre de 2019 y que ya se estrenó en España, país coproductor. “Estoy muy ansioso de saber cuándo se va a estrenar en Chile, porque no nos han dicho nada. La experiencia de hacerla fue un sueño”.

Ambos manifestaron su preocupación por la crisis del teatro, que afecta no solo a actores, sino a técnicos y parte del equipo. “Yo creo que es urgente que este sistema de apoyo a la cultura cambie. La solución no puede ser siempre mandarnos chalecos salvavidas para resistir”, expresó Josefina. “Hoy más que nunca la gente se ha nutrido de Netflix, de entretención, y se tiene que empezar a valorar eso. No solo por nosotros, sino por los vestuaristas, maquilladores, es mucha gente la que está a la deriva”. Pedro está de acuerdo con su compañera: “Es súper doloroso ver cómo en Chile y el mundo la gente de la cultura tiene que salir a tener que justificar su necesidad en la sociedad. Eso es terrible y habla muy mal de dónde se están poniendo las prioridades. Y como dice la Jose, esto incluye a muchísima gente. Uno puede creer que el teatro por Zoom soluciona eso, pero hay muchos trabajadores que no están contemplados en este nuevo modelo”.

“Los días que te amé”, producida por Cultura Capital (“Morir de amor”, “Las Madonnas”, “John, el último día de Lennon”) y Teatro Nescafé de Las Artes, y tiene contempladas cuatro funciones, desde el jueves 24 al domingo 27 de septiembre, a las 19:00 horas. Las entradas tienen un valor de $6.000 (general) y $5.000 (para miembros de Comunidad de las Artes), y ya están disponibles a través del sistema Ticketek.