Chascarro en los premios Emmy: Anunciaron por error a Jason Bateman como “Mejor actor invitado”

Un chascarro en los premios Emmy 2020 engrosó la lista de momentos incómodos que le ha tocado vivir a la industria cinematográfica y televisiva. A raíz de este hecho, no faltó quien recordó lo sucedido en los Oscar 2017, cuando se premió a La La Land en lugar de Moonlight como Mejor Película.

En el caso de los galardones de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, ocurrió cuando se hablaba de la categoría “Mejor actor invitado”. Los nominados fueron: Jason Bateman por The Outsider, Ron Cephas Jones por This is Us, James Cromwell por Succession, Giancarlo Esposito por The Mandalorian, Andrew Scott por Black Mirror y Martin Short por The Morning Show.

Sin embargo, ocurrió que la voz en off anunció a Bateman por su intervención en The Outsider, mientras que la pantalla mostraba al verdadero ganador: Ron Cephas Jones.

“Nuestras disculpas, se ha anunciado un ganador incorrecto. Lo estamos arreglando ahora”, mostró la pantalla de la transmisión, para luego confirmar que el triunfador era el actor participante en This is Us.

Cabe recordar que la ceremonia sufrió algunos cambios, utilizando recursos como el streaming y un set aparte para quienes reciben los premios, debido a la pandemia del Covid-19. De hecho, se ha visto a los galardonados usando mascarillas acordes con sus glamorosas vestimentas.