“El dolor de madre es único”: Nicole “Luli” Moreno se refirió al drama familiar de Raquel Argandoña

En conversación con La Cuarta, expresó sobre el drama familiar de la panelista de Bienvenidos de Canal 13: “Más allá de la exposición mediática, el dolor de madre es único. Yo le deseo mucha fuerza“.

“No me gustaría que nadie pasara por un dolor así. Es muy difícil“, agregó.

Y es que la fisicoculturista también vivió una polémica en 2019 con su propio hijo, a quien llevó a entregarse a la Policía de Investigaciones (PDI) por verse involucrado en un ataque a un joven de 16 años.

Vida personal

Por otra parte, “Luli” aseguró: “Mi vida cambió completamente, tuvo un giro tremendo, pero muy positivo”.

“Estaba en Iquique y regresé a Santiago por lo mismo, quería estar en mi zona de confort. La primera etapa para mí fue súper compleja, por todo lo que muestran en las noticias. Una se asusta“, indicó refiriéndose a la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Sobre el cambio de “chip” en su vida, confesó: “Pensé que quizás este es el momento que nunca pude vivir en mi vida. Disfrutar de los momentos simples me sirvió mucho para valorar la vida, vivir el momento, disfrutar con mi hijo”.

De igual forma, sobre su viaje a Miami reveló que fue invitada por una marca fitness para su cumpleaños, y finalmente comenzó a trabajar con ellos.

Nicole Moreno también afirmó que está en su “mejor momento, en todos los aspectos, me siento más tranquila. Esta pandemia me sirvió bastante. Ahora nadie me puede destruir“.

“Estoy enfocada en mis nuevos proyectos, el deporte y mi hijo. Estoy soltera y me fascina el mundo que estoy viviendo. Me siento bien así”, concluyó.