"No soy una mier...": Vesta Lugg respondió a insólitos comentarios que recibió por prenda de ropa

La influenciadora Vesta Lugg respondió a usuarios que le dejaron insólitos comentarios en una publicación de Instagram.

La cantante compartió un video con una prenda que deja al descubierto sus glúteos. Lo sorprendente fueron los mensajes que recibió al respecto, por lo que la misma actriz decidió alzar la voz.

A través de sus historias la chilena-canadiense expresó: “Esto me pasa todos los días, recibir comentarios así nos pasa todos los días. Por esto tenemos la responsabilidad de educar“.

“Siempre voy a intentar hacerlo desde un lugar de calma, y, honestamente, esperanzada por crear un mundo mejor

No soy la dueña de la verdad, pero sí la dueña de saber cómo me hacen sentir las cosas. Y esto me hizo sentir como las hue…“, confesó.

Luego, compartió algunos de los comentarios en la publicación. “¿Cuál sería la finalidad de esos jeans?“, le comentó una persona. “Mostrar el culo“, respondió tajante Lugg.

Las palabras de la modelo no agradaron a todos. “¿Tú crees que es buena la respuesta que das? Deberías informarte de todas las violaciones y abusos hacia las niñas y mujeres mayores, y tú das esta respuesta ridícula. Eres una mierda“, le escribió una mujer.

Ante esto, Vesta replicó duramente: “Mostrar partes de mi cuerpo no es justificación para un abusador o violador. Yo como mujer tengo el derecho de amar mi cuerpo, celebrarlo y vivirlo libremente. Dejemos de culpar a las mujeres por las acciones y delitos del agresor. Tu comentario es igual a decir ‘iba con falda corta, se lo estaba buscando’. Espero, honesta y profundamente, que esta no sea la forma que reacciones y le hablas a las mujeres a tu alrededor”.

Tras esto, concluyó en sus historias. “No. No soy una mierda por mostrar el culo. No, no somos las responsables de un abusador o violador. Eso. Me da pena, rabia y frustración…“.

Por supuesto, en la publicación se abrió debate, donde muchos apoyaron las palabras de la cantante.

Revisa aquí las publicaciones: