“¿Me ves? ¿Me escuchas?” Citas por Zoom en el nuevo show vía streaming de Carolina Paulsen

“¿Me ves? ¿Me escuchas?” es el nombre del nuevo show humorístico de Carolina Paulsen orientado al streaming. “Es diferente. Rompemos un poquito el marco del Zoom. Hay unas escenas un poquito locas, pero funcionan perfecto”, adelantó la actriz en conversación con Ciudadano ADN.

Se trata de una historia sobre las confusiones y las sorpresas que conlleva un escenario tan curioso como tener citas online en pandemia. “La consigna es ‘si no nos podemos conocer en persona, conozcámonos online’. Y ahí te puede salir cualquier personaje, bien absurdo”, contó Paulsen, que comparte varios personajes junto con Ricardo Vergara. “Todo es muy rápido, tampoco es que nos cambiamos de ropa enteros, pero hay elementos que marcan que somos otros personajes. Y se logra súper bien”.

La obra tiene una duración de 40 minutos “porque creo que el formato no resiste más. Uno se distrae como espectador”. Pero en ese espacio de tiempo hay una diversidad de tonos, incluyendo “una cosa de comedia romántica”, según contó la actriz, que tiene una importante experiencia en monólogos. “La añoranza, el romanticismo, esas cosas que uno como ser humano tiene, si uno no puede estar todo el rato hablando leseras”.

El proyecto está a cargo del colectivo La nueva normalidad, que también integra el director de cine Pepe Maldonado, que se define como “colectivo artístico-gastronómico”, nombre que tiene que ver “independiente de que a mí me encante cocinar, con cómo hacemos el teatro online. Con el peluseo. Con lo que no te esperas que se diga”. Este absurdo está presente en la obra “y en las que se vienen, porque va a haber más”.

Carolina Paulsen se reconoce como una profesional independiente que no para, mirada que incluye esta reinvención en el teatro por Zoom. “Vengo de dos años de darle y darle y sacar proyectos”, dice. Ese ciclo incluyó su libro “¿Y por qué a mí no?”, donde cuenta su experiencia tras superar un cáncer de mamas, y que sirvió de inspiración para que la dramaturga Carla Zúñiga escribiera la obra “La sonrisa en la cicatriz”, que se estrenó en el teatro Ictus en medio del estallido social. “Pero a la gente le daba miedo ir para allá, y había días en que había que agarrar las cosas y salir, nomás, porque estaba peligroso”, contó la actriz. Debido a eso, anunció el próximo reestreno del montaje.

Otro de sus últimos proyectos fue su participación en la teleserie “100 días para enamorarse”, de Mega, producción que “quedó parada, pero se está retomando de a poco”. “Si yo no tengo proyectos, me invento un proyectos, pero ¿qué haces si no tienes teatro?”, reflexionó la actriz sobre el momento que vivimos, y que la obligó a sumergirse en el teatro online, formato que – muchos aseguran- llegó para quedarse. “Pero ojalá que no tanto, porque el teatro es irremplazable”.

Por mientras, vive estos meses de cuarentena “bien encerrada”. “Mi mamá se vino a vivir conmigo porque no estaba en condiciones de vivir sola, y eso fue un gran cambio emocional, porque me tuve que hacer cargo”, contó. Luego del fin de la fase inicial de confinamiento, lo primero que hizo fue conectarse con la naturaleza. “Me fui a meter al Cerro San Cristóbal, porque necesitaba ver árboles, respirar tierra, caminar y mover el cuerpo. No me voy a meter a los malls donde hay mucha gente”. Hace poco estuvo de cumpleaños “y vinieron dos amigas que han estado igual de encerradas que yo, con mascarillas y toda la distancia requerida, y se fueron”.

“Hay que cuidarse”, insiste, aunque asumiendo que “el miedo hay que controlarlo, porque perjudica el sistema inmunológico. Hay que ser responsable y obediente. Salir el 18 no debiera ser. Pero hay gente muerta de susto y eso tampoco es bueno. Cuando la vida te para, es para reflexionar, meditar y empezar a construir desde tu propia libertad un nuevo camino”,

“¿Me ves? ¿Me escuchas?” se estrenó el pasado 12 de septiembre por la plataforma Comedia Ticket, pero vuelve el próximo 3 de octubre, fecha para la que las entradas ya están disponibles en el sistema Ecopass.