Ernesto Belloni tras suspensión de sus shows: “Me desesperé un poquito”

El comediante Ernesto Belloni se refirió a la ansiedad que ha sufrido tras la suspensión de sus shows.

En conversación con La Cuarta, confesó: “Me desesperé un poquito, no dormía bien y, como no acostumbro tomar remedios, consulté por algo que me ayudara. Me recetaron varias vitaminas“.

“Me di cuenta que no había ninguna pastilla en donde vinieran todas las vitaminas y le pedí a alguien que trabaja en un laboratorio que me hiciera una especial con todo lo que necesitaba, que son la vitamina B2, B3, B6, B12, C, D, E y Magnesio”, detalló.

“Al segundo mes ya empecé a notar cambios. Desde marzo que las empecé a tomar y a la fecha he bajado 12 kilos, ya no me levanto al refrigerador en las noches y duermo mejor, tengo mejor ánimo, ha sido un acierto”, reveló.

Debido a su buena experiencia con ellas, el humorista incluso decidió comenzar a venderlas. “En cualquier momento pego el salto de las tablas a la medicina“, bromeó.