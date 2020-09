“Me dijeron demacrada”: Antonella Orsini respondió a críticas por su apariencia

View this post on Instagram

Me dijeron demacrada hoy e inspiraron a hacer este video. Ojo que de verdad lo agradezco🙌🙏 Soy actriz en este plano, además de instructora de Yoga. Y a pesar de ser todas mis versiones, no soy ninguna… porque simplemente Soy. Nos vemos Lunes, miércoles y viernes 8 am para hacer Yoga. Quienes quieran sólo una imagen Perfecta. Este NO es el espacio. Namasté #noalasetiquetas #actrizyoguini