La llenaron de elogios: Angie Jibaja sorprendió con radical cambio de look

La exchica reality Angie Jibaja sorprendió en su cuenta de Instagram con un cambio de look.

Cabe recordar que la modelo peruana fue baleada por su expareja hace algunos meses, y actualmente se encuentra enfocada en lanzar su propia línea de ropa y retomar su carrera como cantante.

“Todo cambio va de la mano con un nuevo look. Estoy firme. Siempre gracias a todos por creer y confiar en mí. No voy a retroceder, me agarré de Dios para nunca más soltarlo”, escribió junto a la publicación.

Jibaja optó por una melena corta con flequillo (chasquilla) con un degradado de castaño hasta rubio.

El cambio de la actriz fue bien recibido por su seguidores. “Estás radiante“; “Qué bien te queda ese look“; “Como el ave fénix volvió a nacer la top model del Perú”; “Vas mejorando, guapa. ¡Tú puedes!”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Revisa aquí la publicación: