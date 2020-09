“Se me aprieta el pecho”: Julia Fernandes entregó más detalles de su contagio con Covid-19

La exchica reality Julia Fernandes entregó más detalles de su contagio con coronavirus Covid-19.

La modelo estaba en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, junto a unos amigos, y antes de irse del país se tuvo que realizar un examen PCR, donde la mitad del grupo dio positivo, y la mitad negativo.

Tras confirmar su contagio, la brasileña lleva 4 días en cuarentena y a través de su Instagram ha contado cómo lo ha pasado. “Estoy para la cagada“, dijo.

“Tengo miedo. Como saben sufrí un accidente de auto (en 2017 con su expareja, Ignacio Lastra) y se quemó mucho mi pulmón. Cuando lleno mi pulmón, me duele. Me duelen como las costillas“, confesó en su Instagram.

En conversación con LUN, la modelo también señaló: “He tenido mucha fiebre, dolores de cabeza, se me aprieta el pecho y no siento olor ni sabor a nada. Estoy tomando unas ocho pastillas diarias entre vitaminas, ibuprofeno, paracetamol y píldoras para la garganta”.

“Yo soy la que ha tenido más síntomas. De hecho, la mayoría de mis amigos no los tienen. Los míos empezaron muy pronto”, explicó.

“Todo el piso (del hotel donde se hospedan) fue cerrado para nosotros. Somos monitoreados por cámaras las 24 horas y cada cinco días vienen a hacer el test. Acá el turismo es muy importante, así que nos cuidan como reyes, están todos preocupados y pendientes”, afirmó.

“A pesar de todo estoy muy agradecida, porque en Brasil no hay médicos disponibles, no hay hospitales, y en muchos lugares, como donde vivo, Pantanal, no hay remedios”, reconoció.