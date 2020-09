“Lo dimos todo”: Carla Jara reveló que una vez se tuvo que besar con Maly Jorquiera en un casting

En la sección “No te lo lleves a la tumba” la exchica Mekano comenzó diciendo: “La Maly va a decir que no se acuerda, porque quedó tan loca que no se acuerda“.

“No fue real, pero una vez en un casting con la Maly nos tuvimos que besar. Cada vez que le digo dice que no se acuerda”, afirmó Jara.

“No, amiga, yo he vivido tanta cuestión. ¿Cómo lo hice?“, bromeó Joquiera sin poder recordar el momento.

“Bien. Lo dimos todo, porque estábamos actuando, entonces full metidas en el personaje”, detalló Jara.

“¡Me besé con Carla Jara y no me acuerdo!“, finalizó Maly, en shock por no recordar.