Miley Cyrus se sinceró sobre sus relaciones: “No necesito un hombre o una mujer que me cuide. Tengo dinero para cuidarme”

Miley Cyrus dio una reciente entrevista radial, donde se sinceró respecto a su divorcio con Liam Hemsworth, y sobre su relación con Kaitlynn Carter, la cual comenzó días después de su quiebre con el actor.

Primero que todo, la cantante estadounidense reflexionó sobre sus romances con hombres y mujeres, asegurando que lo que ella quiere es una “conexión profunda”, no alguien que la mantenga o contenga.

“Los hombres siempre me han dicho que soy fría, un chivo frío, porque los dejo cuando ya no los quiero“, dijo.

Luego, agregó que “no necesito un hombre o una mujer que me cuide. Tengo dinero para cuidarme. Tengo las cosas que necesito para cuidarme. Las que necesito para poder cuidar de mí misma”.

Respecto a su divorcio con el actor, la artista dijo: “Lo que realmente estuvo mal no fue el hecho de que yo y la persona a la que amaba nos diéramos cuenta de que no nos amamos como lo habíamos hecho antes“.

“Todo está bien. Yo sé cómo lidiar con eso. Lo que no puedo aceptar es la difamación y todas las historias“, aseguró.

Más adelante, comentó que su relación con Kaitlynn Carter, la cual se dio a conocer días después de su divorcio, no fue algo de un día para otro, sino algo que tomó tiempo.

“Creo que es fantástico que el público piense que no hubo intervalo de tiempo que no vieran (entre ambas relaciones). No es que un día fuera feliz en la alfombra roja y al día siguiente disfrutara con un amigo en Italia“, dijo.

“Un tiempo separó estas dos situaciones”, sentenció.