Francisco Puelles y su nuevo rol como padre: “Es un camino increíble”

El amor es infinito 💙. Este pequeñito es un camino increíble lleno de todo tipo de aprendizajes. Comparto este post lleno de amor para compartir amor y más amor. Saludo de paso a tod@s madres, padres que están en la misma y a quienes pronto lo serán ! Los tiempos están desafiantes pero también es una gran posibilidad de encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Con este tigresito pequeñito les deseamos una gran semana 🤙🏾.