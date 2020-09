Adriana Barrientos se lanzó contra Kel Calderón por la postura que tuvo con su madre: “Yo no tendría el corazón que tuvo ella”

La semana pasada, La Cuarta, Glamorama y Zona Latina transmitieron El Precio de la Fama, un especial de una hora y media dedicado al caso de Nano Calderón, el cual estuvo conducido por Mariela Sotomayor.

Una de las panelistas de dicho programa fue Adriana Barrientos, quien se lanzó en contra Kel Calderón por entregarle apoyo a su padre, el afectado, y no a su madre.

“¿Sabes lo que a mí me causa un dolor enorme? Que al ayudar Kel a su papá el resultado fue una Raquel Argandoña, que es su madre, quien te dio la vida, que es lo más sagrado que uno tiene del espíritu, la vida, el corazón, una destrucción de una manera que no lo podía creer“, partió diciendo.

“Yo a mi mamá le decía, yo no tendría el corazón que tuvo la Kel Calderón para ponerle esa denuncia“, agregó.

Más adelante en la conversación, la exchica reality volvió a criticar a Kel, por “echarle leña al fuego” en esta complicada situación, haciendo graves acusaciones de su hermano menor en redes sociales.

“Perdón, pero yo siendo hija, solo hablando como hija, independiente de lo que haya pasado, yo no podría haber hecho eso solamente para evitar el dolor de mi madre“, agregó la “leona”.

“Yo no me podría bancar una noche en mi cama durmiendo, apoyada la cabeza en la almohada, teniendo la imagen de mi madre llorando en televisión como yo vi a Raquel. No culpo a la Kel, pero yo no podría“, sentenció.