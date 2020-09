Stefan Kramer compartió emotivo mensaje sobre Felipe Camiroaga en Instagram

Al igual que Martín Cárcamo y cientos de chilenos, Stefan Kramer se sumó a los homenajes para Felipe Camiroaga, quien cumplió 9 años fallecido.

A través de sus redes sociales, el imitador nacional compartió varias postales en compañía del exrostro de TVN, donde expresó lo mucho que lo extraña.

“Hoy ha sido un día lleno de luz, como un nuevo ciclo, con una energía diferente“, partió escribiendo.

Luego, agregó que “me he sentido lleno de vida, he hablado con amigos que no tenía contacto hace meses, con ganas de empezar una nueva etapa… De pronto veo en Instagram muchas fotos tuyas, Felipe, con hermosas dedicatorias y fue una linda sorpresa sentir que esa energía provenía de ti“.

“Te mando un Gran abrazo y te siento muy cerca siempre“, finalizó.