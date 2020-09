Ignacia Allamand: “Yo no creo que el sexo sea completamente excluyente de la amistad”

La actriz Ignacia Allamand fue invitada al programa de Instagram de Martín Cárcamo, Almorzando con el rubio, y se refirió a diversos temas, entre ellos, al sexo entre amigos.

Al respecto, la exparticipante de MasterChef Celebrity le preguntó a la intérprete de 39 años cómo era la relación con sus amigos, ya que en varias ocasiones ha dicho que tiene más amistades masculinas que femeninas.

Allamand afirmó que nunca ha tenido problemas por tener amigos hombres, ya que ella es así y la conocen de tal manera. “Siempre a mí me preguntan si he tenido algo con Ariel (Levy) y la verdad es que no“, confesó.

Asimismo, declaró: “Yo creo que la amistad entre hombre y mujer puede existir, pero a veces son amigos con ventaja. Yo no creo que el sexo sea completamente excluyente de la amistad. Yo creo que puedes tener sexo con un amigo, una vez por una razón y después no, soy súper liberal en ese sentido“.

“No creo que porque exista el deseo no pueda existir la amistad, son distintas profundidades“, agregó, aclarando que “tampoco es como que ando revolcándome con todos mis amigos”.

De igual forma, expresó: “En general cuando siento que mis amigos tienen otra intención conmigo que yo no tengo, tomo distancia”, pero que también hubo una ocasión en que a ella le gustó un amigo unilateralmente.

“Ee gusto una vez un amigo y me super ‘friendzonó’. Yo le hacia todos mis cambios de luces y él era como ‘jajaja, buena onda, perro’. Te das cuenta que en verdad no iba por ahí”, finalizó.

Revisa aquí el momento: