Francisca García-Huidobro se sinceró sobre el amor: “No sé si todavía estoy preparada para otra relación”

Francisca García-Huidobro dio una sincera entrevista a Revista Velvet, donde habló sobre diversos aspectos de su vida privada y laboral.

La comunicadora partió hablando sobre su trabajo en televisión, asegurando que “si me ofrecen un programa de farándula, por supuesto que lo haría”.

“Creo que la farándula es necesaria y hoy debe estar enfocada en los faranduleros de verdad; los políticos y quienes abusan de su posición de poder. Yo sé lo que sé hacer y sé lo que sé hacer bien, yo sé hacer espectáculos, ese es mi gran talento“, agregó.

“A mí dame un programa de política, pero de eso haré un espectáculo. No quiero hacer Tolerancia Cero, pero creo que hoy Caiga Quien Caiga sería necesario“, sostuvo.

En la conversación, también reveló que estaba saliendo con una persona cuando tuvo que ser internada en la clínica por una insuficiencia renal. “Esa noche yo viajaba a Buenos Aires con un pololo que había encontrado después de dos años… pobre ser humano, no llevábamos ni tres semanas y yo termino en la clínica hecha un bulto, él no conocía a mi familia”.

“En muy buena onda no alcanzamos a construir nada que pudiera sostener semejante situación. Nos conocimos en un restorán, me dijo que estaba separado hace muchos años, empezamos a salir, todo muy buena onda. Después de todo lo que me pasó, revisé mi teléfono y supe todas las veces que él había tratado de ir a verme o comunicarse con mi familia”, contó.

Respecto al amor, Fran confesó que no está preparada y que tiene miedo de involucrarse en una relación, ya que “la dama de hierro está con muchas ganas de pasarla bien, pero no sé si todavía estoy preparada para otra relación“.

“Uno nunca lo sabe hasta que te ocurre. Soy una persona a la que le cuesta mucho enamorarse, no ando picoteando por aquí y por allá, por lo mismo mis separaciones no han sido fáciles. No me cierro al amor, pero me muero de miedo, porque no ha sido fácil“, agregó.

Finalmente, el rostro de Canal 13 reveló que este miedo se debe a que su última ruptura fue “terrible”, por lo que se comenzó a plantear la elección de sus parejas.

“Hace cuatro años estaba muy enojada con la vida, un poco superada, sentía que no cumplía con nada de lo que se me pedía; no era buena dueña de casa, no era buena mamá, no era buena pareja, me sentía pésimo“, dijo.

“Tuve una ruptura muy dolorosa, la ruptura más fuerte que he tenido en la vida, en mis casi 47 años. Me tuve que cambiar de casa y fue muy terrible. Ahí empecé a cuestionarme mis patrones de elecciones de pareja, ¿por qué siempre se repetía el patrón?“, concluyó.