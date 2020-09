“Estoy maravillada”: Gala Caldirola entregó detalles de su nueva vida en Brasil

La exchica reality Galadriel Caldirola contó cómo es su nueva vida viviendo en Brasil, luego que su esposo, el futbolista nacional Mauricio Isla, firmara con el Flamengo.

En conversación con LUN la modelo detalló cómo han sido sus primeros días en el país.

“En un principio sí me dio pena dejar Europa, porque ya me había hecho a la idea de estar cerca de mi familia. Hace muchos años que estoy lejos de ellos, de mi papá, mamá, hermano, cuñada, etcétera. Pero por otro lado me gustó la idea de venir a Brasil, porque está más cerca de Chile“, confesó.

“Todos saben mi cariño y conexión con ese país, muchos de mis amigos están ahí (…) Puedo ir cuando quiera o ellos pueden venir a visitarnos”, afirmó.

La española también contó que actualmente se encuentran en un departamento que arrendaron temporalmente hasta que encuentren una casa. “La gente del club nos está apoyando en eso, a movernos por aquí”, comentó.

Además, reveló que es su primera vez en Río de Janeiro, pero hasta el momento le ha gustado. “Es una ciudad maravillosa. Es súper impactante ver tanta naturaleza junta. Hay muchas áreas verdes y también tiene mar y playa. Es muy bonito”, señaló.

“En general, creo tener buen feeling con los brasileños, porque son de mentalidad abierta, de divertirse, bailar, reír, de conectarse con lo espiritual, como yo. Creo que el hecho de que siempre hay buen clima hace que los brasileños sean gente bastante alegre”, expresó Gala.

Además, Gala reveló que el pasado jueves su hija, Luz Elif, cumplió dos años, y para celebrarlo la llevó a conocer diferentes playas y zonas de Brasil.

“Lo poco que pudimos ver me encantó, estoy maravillada. Estuvimos en las playas de Copacabana y Leblon. También visitamos el Parque Botánico de Río. Había unos monitos, no sé el nombre, pero eran muy bonitos y nos querían quitar las cabritas que estábamos comiendo”, contó.