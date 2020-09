“Es una invitación a mostrarnos reales”: Belén Soto compartió video en ropa interior junto a un potente mensaje

View this post on Instagram

Este video no es una invitación a que comentemos sobre lo que opinan de mi cuerpo, ni una invitación a juzgar sobre si estoy flaca, gorda, perfecta, fea, bonita, ni nada. Es una invitación a mostrarnos reales, y sin la necesidad de juzgar a nuestras compañeras y sobre todo, a dejar de sexualizar nuestros cuerpos. Yo me siento mejor que nunca, y espero de corazón, que seamos muchas más las que optamos por el camino de fluir por una reconciliación con nosotras mismas. #amorpropio #selflove #mujerpower