“No es sano”: Aylén Milla salió a explicar inesperada decisión que alertó a sus fans

La exchica reality Aylén Milla cerró su cuenta de Instagram este fin de semana, lo que preocupó a sus fans, por lo que usó su Twitter para dar explicaciones.

“Soy una persona que se cuida mucho a sí misma, trabaja mucho todos los días en el amor propio y en el amor al prójimo, lo saben quiénes me conocen”, comenzó escribiendo en una declaración pública.

“Hace como un mes aproximadamente que el contenido que veo en Instagram me está haciendo daño, me afecta y ya no podía controlarlo. Instagram estaba controlando mi vida, ya entrando por inercia a la app y refrescando a ver que había de novedades. Eso para mí no es vida, no es sano, no es salud mental“, confesó.

“A todo esto sumémosle las cosas que me entero y no tengo ganas de enterarme o de ver, y me excede, estaba controlando mi vida como si fuese una adicción. Yo no tengo adicciones en mi vida, por lo que no voy a permitir que Instagram afecte mis estados emocionales y mi psiquis mental, mi integridad como persona”, aseveró.

“No sé qué voy a hacer al respecto, porque es mi herramienta de trabajo, lo voy a evaluar en estos días. Gracias por entender”, finalizó.



Sin embargo, y a pesar de la explicación, algunos especularon con que la eliminación de su cuenta podría estar relacionada a la nueva relación de Marco Ferri, su expareja.