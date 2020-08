Karol G le envió un divertido mensaje a quienes la critican por subir de peso

Karol G utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a todos aquellos que la han criticado duramente por subir de peso.

Para esto, la intérprete de “Tusa” dobló uno de los virales más populares de TikTok, el cual dice: “En mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado, coma que coma, que coma que coma…”.

“Le pido que no vaya a hacer ningún comentario sobre mi peso”, y “¡Se van a callar y se van a guardar sus comentarios!”, es otra parte del audio.

Pese a que no es una grabación original, con esto la colombiana deja en evidencia que lo que digan los haters no le afecta para nada, ya que ella se siente bien consigo misma.