¿Será rebelde? Dulce María enterneció a sus fanáticos al mostrar su embarazo

La querida actriz mexicana, Dulce María, anunció hace algunas semanas que está esperando a su primer hijo junto a Paco Álvarez.

En esa ocasión, la RBD expresó que “en medio de tanto caos e incertidumbre en el mundo @pacoalvarezv y yo queremos compartirles una noticia que nos llena de amor, felicidad y gratitud”.

Ahora, la cantante enterneció a sus seguidores y seguidoras de Instagram al compartir dos fotografías que dejan en evidencia su pequeña pancita junto a un lindo mensaje.

“Est@ guerrit@ aún sin nacer me ha enseñado muchas cosas y que a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue… no para de crecer y a mi me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir, que está prohibido rendirse, que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar. Ya se mueve”, partió escribiendo.

“Solo me queda dar Gracias a Dios por darnos la fuerza, protección y esperanza en estos tiempos. Te amamos @pacoalvarezv y les mandamos mucha luz y amor a todos los que nos leen. Es verdad que son tiempos muy difíciles, pero no dejemos de agradecer las bendiciones que si tenemos y de no sacar a Dios de nuestra vida”, agregó.

https://www.instagram.com/p/CEFnwG1D_z-/