“Tápate que…”: el comentario de Jorge Valdivia en foto en ropa interior de Daniela Aranguiz

“Recuerdas esa época que éramos felices y no lo sabíamos, one day you’ll love me again“, escribió la expanelista de Maldita Moda parafraseando la canción Un día (One day) de Bad Bunny, Dua Lipa, J Balvin y Tainy.

“Tápate que hace frío #machista“, escribió el “Mago” a modo de “broma” en la foto de su esposa.

El auto trolleo sacó carcajadas entre los seguidores de la chilena, mientras que algunos no entendieron el mensaje y lo criticaron.

Revisa aquí la publicación: