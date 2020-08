El coqueto momento que se vivió entre Daniel Valenzuela y Marité Matus en El Aperitivo

En un nuevo capítulo de El Aperitivo, Daniel Valenzuela conversó con Jordi Castell sobre su relación con Marité Matus.

Fue en ese contexto que el locutor radial reveló que seguirían juntos si no fuera por la distancia y la pandemia por Covid-19.

En ese momento, Jordi le dice a Daniel que Marité está viendo el live y que puso en los comentarios: “Hola guapo”, provocando que el fotógrafo le hizo una pregunta a la exesposa de Arturo Vidal.

“Si no estuvieras en Barcelona o Daniel pudiera viajar más seguido, sí o no que ustedes estarían un poco más juntos, Marité contéstanos”, a lo que ella respondió con un “sí” y con “yo me voy a Chile”.

Jordi, feliz con este lindo momento, dijo “encuentro súper romántico lo que está pasando en El Aperitivo”.

Además, en la conversación, Valenzuela comentó que actualmente “no estoy con novia, la última vez fue marzo, abril, estaba bien entusiasmado pero la distancia fue más complicada ahí, la pandemia, todo”.

“Está en Barcelona y yo estoy en Santiago, no había caso, fue de los buenos momentos, buen periodo, duramos como 3, 4 meses, pero fue bien bonito, hasta el día de hoy tengo contacto“, agregó.

“Es un encanto, es un amor, es guapísima, uno es feo pero afortunado, es adorable, somos muy amigos hasta el día de hoy, no tengo ningún tema mal con ella, muy buena onda”, continuó.