Daniel Valenzuela sobre su buena relación con Paloma Aliaga: “Entiendo a la gente que lo encuentra inconcebible”

Daniel Valenzuela conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, programa online de Revista Velvet, donde se refirió a diversos aspectos de su vida.

Uno de ellos fue sobre la buena relación que mantiene con su exesposa, Paloma Aliaga, quien actualmente se encuentra casada con su hermano.

Sobre esto, el locutor radial comentó que fue algo que le tomó bastante tiempo, pero que todo ha sido para mejor.

“Es algo que no sé si necesite aplauso, es una situación que me ha hecho bien, que me ha tomado un tiempo“, partió diciendo.

“También entiendo a la gente que lo encuentra inconcebible, tampoco siento que necesite aplauso, lo hago porque me nace, porque así estoy feliz y están felices mis hijas, con eso el análisis posterior, cada uno lo verá, cada uno está en su derecho”, aseguró.

“Sólo ha traído beneficios”, concluyó.