“Soy mujer primero”: Faloon Larraguibel envió potente mensaje tras las críticas que recibe

La exchica Yingo Faloon Larraguibel envió un mensaje de empoderamiento, tras las constantes críticas que recibe por ser una figura pública.

Cabe recordar que hace unas semanas mostró un cambio de look, donde optó por un cabello mucho más rubio de lo habitual.

“¿Más rubia, más castaña? ¡Qué importa si a mí me gusta!⁣”, comenzó escribiendo junto a una selfie en la red social.

“Cuando era chica me importaba mucho qué pensaran de mí… luego crecí, trabajé, fui mamá y creo que es un proceso natural, cuando uno crece y madura, que dejas la inseguridad y te empoderas“, afirmó.

“Hoy sé que mi felicidad depende de mí, no de mis hijos, ni mi pareja. Soy mujer primero, me reconozco, me quiero“, concluyó.

Las palabras de la modelo fueron aplaudidas por muchos de sus seguidores en Instagram.

Revisa aquí la publicación: