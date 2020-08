“Nacho” Gutiérrez conducirá programa de concursos en inglés para estudiantes de colegios públicos

El animador Ignacio Gutiérrez estrenará un programa de concursos en inglés, que comenzará con estudiantes de colegios públicos de Constitución, región del Maule.

Cabe destacar que el periodista se maneja con el inglés, francés, portugués e italiano. Además, está estudiando alemán.

En conversación con La Cuarta, sostuvo: “En la búsqueda de hacer algo que entretenga y enseñe, nació el ‘Here we go‘. Es una actividad extraprogramática para los estudiantes, como un espacio de concurso en la TV. Lo conduciré junto a dos profesores de distintas nacionalidades, los cuales se irán alternando”.

Según detalló, tuvo que armar un escenario en su propia casa debido a la pandemia. “Las clases son en vivo y para eso implementé un set que está sin interrupciones, para que mis mascotas no se empiecen a pasar por atrás. Lo mismo los profes, estarán conectados desde Sidney o Inglaterra”, agregó.

“Me sentía bastante al debe con mi tierra (Constitución), porque había hecho clases de inglés en otras comunas, pero me costaba viajar, así que ahora las puedo hacer sin problemas de forma digital”, confesó “Nacho”.

De igual forma, el animador aconsejó: “Perder el miedo, creo que esa es nuestra mayor limitación a la hora de hablar inglés. Por eso lo mezclé con algo que se entretengan y lo pasen bien. Además, ¡los tres primeros lugares se llevarán unos premios geniales!”.

Luis Jara y famosos extranjeros

Consultado sobre el inglés de Luis Jara, afirmó: “Habla muy bien el idioma, pero cuando uno está en programas en vivo, existen otras cosas que te pueden traicionar. A mí me ha tocado hacer distintas entrevistas, desde los Backstreet Boys hasta Rod Stewart“.

Asimismo, reveló que artistas extranjeros le han contado que ellos mismos ponen restricciones. “A veces no comprenden lo que uno está tratando de decirles. Por ejemplo, le pregunté a Rod Stewart por qué no daba entrevistas, me decía que cuando no son nativos, él se ponía nervioso“, contó.

El próximo martes 1 de septiembre el animador le dará el vamos a este proyecto, que contará con cinco clases, una a la semana. Dicho beneficio será totalmente gratuito para alumnos desde séptimo hasta cuarto medio, y el espacio se realizará junto a la escuela de idiomas Dynamic English.