Jurado de “MasterChef Celebrity” reveló que dio positivo por Covid-19

El jurado de MasterChef Celebrity de Canal 13, Jorge Rausch, reveló que dio positivo por coronavirus Covid-19.

En conversación con Marcelo Marocchino y Nacho Pop en el programa digital de Canal 13 Hermanos separados al nacer, detalló: “Estoy positivo, sin síntomas (…) Me siento perfectamente“.

“Espero salir de esto así como estoy, feliz de la vida“, expresó el chef colombiano.

Asimismo, contó que se enteró de su diagnóstico por casualidad, ya que se realizó un test antes de visitar a su padre, para evitar posibles contagios, pero se llevó una gran sorpresa al conocer el resultado positivo.

“Hace semanas que no veo a mi papá, que tiene sus años y quería verlo. La única razón por la que me hice el examen fue por eso y salió positivo. Si no, ni cuenta me hubiera dado“, reconoció Rausch.

Por otra parte, Jorge, que está en Colombia, dijo sentirse un poco abrumado por la pandemia, ya que a pesar de sentirse bien de salud, millones de restaurantes en el mundo han debido cerrar producto del Covid-19.

“Lo estoy viviendo, por un lado, por ser positivo. Y por otro lado, porque los restaurantes siguen cerrados. Es una situación bastante complicada, ya que a punta de (entregas a) domicilios no es fácil”, concluyó el chef.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí (minuto 6:35).