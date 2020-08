Eliana Albasetti respondió a críticas por detalle en habitación de su hija

View this post on Instagram

Por qué le pones un chancho 🐷 y no un oso 🐻 ?? Por qué una Vaca 🐮 y no una jirafa 🦒? O el perro está bien !! Pero por qué un chancho??? 🤷‍♀️ son algunas de las preguntas que recibí a mi inbox cuando mostré la habitación de mi hija Luján . Sencillamente una se da cuenta que este tipo de preguntas están cargadas de especismo . Que es le especismo ??? Les paso a contar: Es la discriminación moral de los individuos por pertenecer a otra especie. Es un tipo de prejuicio muy similar al sexismo y al racismo e igualmente injusto. El término aparece escrito por primera vez en inglés ("speciesism") en 1970 por el psicólogo Richard D. Ryder, posteriormente es popularizado por distintos pensadores anglosajones que denuncian la explotación que sufren los animales no humanos. Hoy día, gracias a la labor de difusión de los defensores de los animales, es un sesgo moral cada vez mejor conocido en todo el mundo. Todavía queda muchísimo para erradicar ésta espantosa forma de discriminación , igual que todas las existen la verdad . Si querés un ejemplo claro podemos ir a lo qué pasó con el #casocholito 🐶 , se armó un lío terrible porque mataron a golpes a un perro , hubo marcha, se llenaron los matinales de personas indignadas por el tema y hasta una ley . Y ojo 👁 escúchenme bien !!!! No es que me de lo mismo que maten a un perro . TODO LO CONTRARIO!!! Pero si siento que es un caso clarísimo de especismo . Por qué ?? Porque cada segundo se matan 3000 animales para consumo y ni hablar de los animales marinos , que a los pobres ni siquiera se los contabiliza por unidad 😭 . Algunos me podrás decir , es que le perro es un animal empatico y mega inteligente. Es verdad que son lo máximo !!! Pero les tengo que contar que , los cerdos son animales curiosos e intuitivos, y se cree que tienen una inteligencia mayor a la de un niño humano promedio de tres años de edad. Son más inteligentes que los perros y tan amigables, leales y cariñosos como ellos. Y sin embargo comemos jamón como locos 🤷‍♀️Bueno espero que ahora sepan un poco más de que trata el #especismo por que lo repudio . Y por SI un Chancho y SI una Vaca 🐄 Cuadros de @sammy.tienda extremadamente talentosa ❤️