Alejandra Fosalba se sinceró: “Yo me pongo horario hasta para deprimirme”

Alejandra Fosalba conversó con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo de Almorzando con el Rubio, su programa online.

En él, la reconocida actriz reveló que es maniática del orden, en todos los aspectos de su vida, incluso cuando tiene pena.

“Es una tontera lo que te voy a decir, pero me da mucho resultado. Yo me pongo horario hasta para deprimirme. Te lo prometo”, partió contando.

“Sabes que me pasa algo, porque igual en la vida pasan cosas, lamentablemente y yo digo ‘perfecto, ok, me voy a dar tres días, o cinco días o esta semana para estar deprimida y la próxima semana ¡chao! ¡Vamos! Sigamos adelante'”, confesó.

Según explicó, esta técnica la utiliza ya que, para ella, significa “seguridad”.

“Te juro que me da resultado. Porque ser ordenado… porque piensa que uno necesita límites en general. Yo mismo me voy poniendo mis límites de repente, me voy poniendo mis horarios, me ordeno y ese orden me da seguridad“, sostuvo.