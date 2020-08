Sus dueños fallecieron por Covid-19: Laura Prieto compartió la historia de una perrita que está cuidando

View this post on Instagram

Les voy a contar la historia de Chiquita… Durante la pandemia me llama una amiga y me dice que había una perrita de dos añitos que se había quedado sola. Sus dueños una pareja de abuelitos habían muerto 😢 y Chiquita había estado aislada (por miedo a ser vectora un tiempo sola). A mi se me partió el corazon verla llegar a casa con su platito, sus peluches, sus pelotas… Chiqui llego a casa y lleno de vida mi hogar juega, salta, entiende lo que es jugar a la pelota, la trae, es una saltarina profesional… No se imaginan lo que es!… Pero soy consciente que tengo 3 perros más. Yo me encargue de llenarla de amor acá es feliz juega con mis perris… Por eso quiero que sepan que voy a empezar a buscarle un lugar… por todo lo que ha sufrido tiene que ser alguien que nos asegure ( a mi y a chuiquita ) que la van a querer cuidar toda su vida yo me voy a asegurar de que sea una perra feliz… ella se robo mi corazón 💖 Si alguien siente que seria la persona mas feliz con esta amiga compañera can … pero de corazón si ese compromiso no viene de corazón ni me escriba!