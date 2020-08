El desconocido registro de “Miguelito” “golpeando” a Sylvester Stallone: tiktoker ruso lo viralizó

Desde Rusia un usuario de TikTok sorprendió al compartir un particular video del comediante chileno “Miguelito” (Hans Malpartida) junto al reconocido actor estadounidense Sylvester Stallone, donde incluso simula darle un “golpe” en la cara.

En conversación con La Cuarta, el mismo miembro de Morandé con Compañía de Mega contó lo sucedido.

El hecho pasó cuando fue con su novia a visitar a una amiga en Los Angeles, Estados Unidos.

“La verdad es que esto ocurrió hace algunos años (2017). Me encontré con Stallone y compartimos un rato. Es súper raro, porque yo no grabé ningún video, sólo me saqué fotos con él (…) No entiendo por qué se hizo público ahora“, comentó el actor.

Asimismo, dijo que la publicación del registro le dio “cosita”. “Si lo subió un ruso y yo no entiendo mucho de redes. Imagínate, que haya sido una publicación desde Rusia, me pasé mil rollos”, indicó.

Pese a esto, Miguelito entregó más detalles sobre el encuentro con el famoso. “Pucha, yo soy de los que aman las pastas, he recorrido distintos locales en el mundo y aprovechamos de ir a ‘Caffe Roma‘. Ese es un lugar donde siempre va Stallone, y ahí estaba él con un grupo de actores, incluso había de esos antiguos de las películas de vaqueros“, contó.

“No hablo nada de inglés, con suerte un ‘hello‘, ‘thanks‘ o ‘goodbye‘. Entre lo que pude cachar, mi amiga le dijo que yo era un actor conocido aquí en Chile. Incluso, pensó al comienzo que yo era un niño, y se entiende”, señaló.

Sobre el “gancho” expresó: “Jugamos un ratito posando para las fotos, pero si le mando uno no le hago ni cosquillas, ¡si es Rocky! Imposible ganarle al campeón“.