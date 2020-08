Alison Mandel reveló algo muy simple que la hizo sentir bien en estos días

View this post on Instagram

El otro día me arreglé para el final de "Primerizas" y me sentí bien conmigo 😌 que raro que algo tan simple te haga sentir bien. No había agradecido por acá a la maravillosa tribu que formamos estos meses 💛🧡 de mamás asustadas, imperfectas, con dudas y tristezas, valientes y fuertes 💪 Con @chiquiaguayo Esperamos volver pronto 🥰