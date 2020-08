Rafael Araneda sobre las redes sociales: “La incoherencia del que marcha y luego agarra el teléfono y escupe al de al lado, no lo voy a soportar”

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza conversaron con Angélica Castro y Cristián de la Fuente en Con amigos en casa, donde habló de su vida en Miami.

Primero que todo, el comunicador partió contando que se encuentran felices en Estados Unidos, pero que extrañan mucho a Martina, su hija, quien decidió quedarse estudiando en Chile.

Además, Araneda reveló como familia querían irse a Miami el próximo año, pero por diversas circunstancias decidieron adelantar su viaje.

“Nosotros teníamos la intención de venirnos, pero en enero del próximo año, incluso marzo, cuando lo niños terminaran el colegio, pero esto del coronavirus llegó de sorpresa y nos encontramos encerrados en la casa, dijimos: qué estamos haciendo en Chile, porqué no adelantar el tema, y apuramos no más, no le dimos más vuelta”, dijo Marcela.

Sobre la situación con su hija, la pareja de comunicadores aseguró que “es súper difícil, pero siempre se dice que uno tiene que aprender a soltar, que los hijos son prestados y que en algún minuto van a hacer su vida”.

“La Martina entró a estudiar derecho, está haciendo lo que ella quiere, lo que le gusta, por el minuto es su decisión, pero ella sabe que en cualquier minuto que ella quiera, se puede venir“, dijeron.

“Lamentablemente, es una carrera que donde se estudia es donde tiene que trabajarla, no es muy fácil, no hay ramos que se convalidan, hay que apoyarla, pero pucha que se extraña“, sostuvieron.

Rafael también se refirió la portada que protagonizó su hija hace algunas semanas, donde sentenció que está cansada de que la descalificaran por quiénes son sus padres.

“Me encantaría poder tener la varita mágica en situaciones de riesgo, de preocupación, no tengo esa varita mágica, pero al no tenerla, me ha sorprendido la Martina, con la fuerza y la entereza que ha enfrentado estas situaciones y otras que no han sido públicas”, dijo, asegurando que su hija es valiente.

“Se aburrió y ahí cachó también que a ella le dicen: que muérete, que tus papaás son aquí, que eres una tonta, que tú tienes plata y dijo: por qué voy a tener que aguantar esto y se aburrió e hizo un video“, agregó Marcela.

“El tema de la portada del diario, no me preguntaron nada. La Martinita yo creo, que lo que ella refleja, es lo que hemos vivido todos, hay una agresividad en redes sociales que es tremenda, y que en Chile se está viviendo muchísimo, no porque lo vivamos va a ser normal, no lo normalicemos“.

Sobre esta agresividad en redes sociales, Araneda sostuvo que “se habla tanto de empatía, se marcha por la empatía, por la sororidad, por los derechos de las personas, pero la incoherencia del que marcha y luego agarra el teléfono y escupe al de al lado, no lo voy a soportar”.

“En ese sentido, voy a apoyar a mi hija siempre, a mí el incoherente sí que es crucificable, el que dice: vivan los derechos de las personas, y en su fuero interno agarra un teléfono y hace parir al de al lado porque no piensa como él. Yo lo detesto“, concluyó.