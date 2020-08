Pamela Díaz y su futuro en Chilevisión: “Capaz que me echen”

La animadora de Chilevisión, Pamela Díaz, se refirió a su futuro en el canal debido a la pandemia.

La humorista Chiqui Aguayo, en el programa de ambas por Instagram, Socias, le preguntó: “Oye amiga, tú que eres animadora, ¿cómo anda la pega?“.

Díaz respondió: “Bien, no me puedo quejar de esta vida, he estado muy bien”.

Pese a esto, Aguayo le dijo: “La pega en la tele está escaseando, así que tú deberías seguir dedicándote a la comedia. ¿Renovaste contrato?“.

“No, no sé, no tengo idea, capaz que me echen, después de esto creo que me echan“, dijo la “Fiera” entre risas.

Luego, retomaron el tema. “Si me echan de CHV, ¿qué voy a hacer?“, reflexionó la también modelo.

Sin embargo, Aguayo le volvió a aconsejar que se dedicara al humor. “Tú me abriste un show en Monticello, yo encuentro que lo hiciste súper bien“, aseguró la comediante.

Revisa aquí el momento (minuto 4:20 y 16:20):