“Me faltan 8 kilos”: Lisandra Silva mostró los resultados de su dieta y ejercicios tras embarazo

La exchica reality Lisandra Silva mostró en Instagram su figura tras perder al menos 14 kilos desde que dio a luz.

A través de sus historias de Instagram, la modelo cubana mostró los resultados de la dieta saludable que ha estado haciendo, que incluye ejercicio tres veces a la semana.

“Los que me siguen saben que subí 20 kilos, si es que no 22 kilos durante mi embarazo y obviamente me ha costado un poquito bajar esos kilos”, dijo la pareja del bailarín nacional, Raúl Peralta.

“Aquí pueden ver los resultados, ya van dos meses y medio desde que di a luz, ahí voy bajando los kilitos, me faltan todavía ocho kilos, quizás no se ven, pero se sienten“, afirmó.

Cabe recordar que en el pasado la modelo dijo a la semana del nacimiento de Noah, perdió 10 kilogramos, manteniéndose en 73-74 kg, pero quería llegar a su peso normal, que es de 62 kg.

Además, hace unos días posó en bikini mostrando también cómo luce su cuerpo tras convertirse en madre.

Revisa aquí sus historias: