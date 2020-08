Kanye West es “cancelado” en redes sociales por faltarle el respeto al Islam

Este fin de semana, Kanye West fue acusado y “cancelado” por faltarle el respeto al Islam tras revelar su nueva colección de zapatillas.

Todo se originó porque el rapero estadounidense nombró sus nuevos modelos con nombres tomados de ángeles islámicos.

El músico utilizó los nombres de Israfil, el ángel islámico de la música, y Asriel, el de la muerte, para la nueva colección de Yeezy Boost.

En redes sociales, cientos de musulmanes se han alzado contra West por ofender a su religión.

Además, hay quienes prometieron no comprar nunca nada de Adidas, la marca que patrocina esta nueva colección.

Latest controversy#KanyeWest new shoe named 'Israfil'

In #Islam, Israfil is known to be the angel that will blow a trumpet to mark the ultimate end of the world.

Naming a shoe after a significant Angel of God, in the Islamic religion, is highly disrespectful.@MuslimAdvocates pic.twitter.com/D2s8qhkGwe

— Azra_H (@azra_hhh) August 19, 2020