Begoña Basauri reveló que no cree en el matrimonio: “Tengo una postura más ideológica frente a eso”

La actriz Begoña Basauri conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, de Revista Velvet, donde se sinceró sobre su relación sentimental con Sebastián Undurraga, con quien lleva cuatro años.

Respecto a su romance con el arquitecto, la comunicadora sostuvo que él “es súper mino, talentoso, lo admiro un montón. Me encanta, creo que es súper importante admirar a la pareja, creo que está todo ahí, uno tiene que admirar a la gente con la que está”

“La cuarentena es una prueba súper power”, acotó.

En esa misma línea, Bego comentó que “en lo personal no creo en el matrimonio civil, ni en el religioso… En el registro civil nadie te pregunta si estás enamorado“.

“Sebastián viene de una familia mucho más tradicional y católica que la mía, pero yo le decía que tengo una postura más ideológica frente a eso“, agregó.

“Si necesitamos formalizar por razones de seguridad, hay que hacer acuerdo de unión civil, a mí no me parece tener privilegios por el hecho de ser una pareja heterosexual. Sebastián está súper de acuerdo, yo se lo expliqué, para él tuvo mucho sentido, me dijo que tenía toda la razón al respecto”, sentenció.

Además, Basauri conversó de la televisión y su salida de Mucho Gusto con el fotógrafo.