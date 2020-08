Carolina “Pampita” Ardohaín reveló íntimo detalle sobre su vida sexual

Carolina Ardohaín se encuentra animando su programa desde su casa, ya que una de sus compañeras dio positivo por Covid-19.

Fue en ese contexto que la argentina fue consultada sobre si alguna vez una pareja suya se había negado a tener relaciones sexuales.

“¿Te pasó que algún novio te diga ‘hoy no’?”, le preguntaron, a lo que la modelo contestó: “¡Me dice que no y chau! Next. No, no, no”.

“Me llega a decir que no y me agarra un malhumor que me dura una semana. No se atrevería. Conmigo es mejor andar bien“, dijo, causando risas en el panel.

Luego, habló de la intimidad que tiene con su pareja, asegurando que “hay como una cosa de miradas. Nos miramos y ya sabemos lo que está diciendo el otro con la mirada“.

“Y nunca es molestia, como ya dije en otra oportunidad… Llevamos un año, así que imagínate que estamos muy bien“, sentenció.