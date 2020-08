Luis Jara reveló por qué no había hablado sobre la polémica de Viñuela: “No quería amplificar más la situación”

Luis Jara conversó con Kathy Salosny y José Antonio Neme en el programa online ¿Y Cómo Se Llamaría?, donde se refirió a la polémica protagonizada por José Miguel Viñuela en Mucho Gusto.

En la entrevista, el cantante comentó que muchas veces le preguntaron sobre el tema, pero que había preferido guardar silencio.

“Hoy día hay como una especie de neurosis por todo”, comenzó explicando.

“A mí me pasó con lo de José (Miguel Viñuela), a quien yo quiero mucho, en que a mí me daba nervio cómo había este escrutinio público, en que había un juicio público tan duro”, dijo.

Según Jara, “a mí me preguntaron muchísimo y yo me resté, básicamente porque no quería amplificar más la situación“.

“Porque hoy día creo que estamos además en una situación país, en una situación de neurosis muy distinta a la de hace tiempo atrás. Hoy día todo tiene una connotación muy fuerte, muy desgastante“, sentenció.