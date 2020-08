Ángela Duarte sorprendió con audaz respuesta a críticas por video bailando

View this post on Instagram

Yuki bebé ya se acostumbró a las locuras de mami 🤪🤪🤪 jajaja! Han sido meses en pijama y uno que otro reemplazo trabajando. No ha sido fácil esta cuarentena para todos, es demasiado el tiempo que llevamos encerrados :(, pero me encanta saber que alegro a muchas personas en mis streming vía Twitch 💜👾💜 Un pequeño espacio de diversión, videojuegos, música y bailes random como este 😂 Gracias por seguirme y darme su cariño always 💜👾💜 Pd: Mi Twitch es: “angelaconnie” 🤷‍♀️😂 más adelante lo cambiaré por Angetamina 🤪🤩😂 Les gusta? 😏 acepto ideas mejores 🙂