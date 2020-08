Sigrid Alegría repasó sus 22 años de carrera con video en Instagram: “Llevo 20 teleseries, 20 cuentos”

View this post on Instagram

20 teleseries,… llevo 20 teleseries. 20 cuentos,… 20!! Si nos vamos a la simbología del Tarot, el 20 es representado por la carta de “El Juicio”. El Juicio Final, la hora de diferenciar lo material de lo espiritual. Es la hora del triunfo o del cambio de camino sobre unas nuevas bases positivas. Momento de cambio, de renovación, de reconciliación, aclaración de situaciones, renovación de viejos proyectos. 😊 Eso dicen, ya veremos. Juicio: palabra importante! #Repost @fanssigridalegria ・・・ Cuál es tu personaje o teleserie favorita? Los leo👀 #sigridalegria #Teamalegria