Carolina Zúñiga y su viaje a Mallorca tras salir de cuarentena: “Cada día es un regalo, una bendición”

View this post on Instagram

GRACIAS Dios por darnos la oportunidad de disfrutar del mar y ser libres después del confinamiento, aunque seguimos con la incertidumbre de no saber que pasará.. Cada día es un regalo, una bendición.. #siempreagradecida #gracias a la vida #verano #reflexiones #paz #vacaciones #cargandopilas #marmediterraneo #sea #nature #familytime #myboys #friends #grateful #bahiadepollensa #calacolomer #formentor #pollensa #sierradetramuntana #mallorca #baleares #tequiero #miislafavorita #summer2020 #spain