Marcela Vacarezza compartió particular decálogo de su Instagram

Hace algunas semanas, Marcela Vacarezza y Rafael Araneda se fueron de Chile para radicarse en Miami, Estados Unidos.

En ese contexto, la comunicadora utilizó sus redes sociales para compartir el particular decálogo de su Instagram, donde contó cómo y con qué fin lo utilizará.

En esa línea, la animadora aclaró que “me vine a vivir a Miami por lo que aparecerán fotos de piscinas y playas. Aquí hace mucho calor“.

Luego, sostuvo que “esto no quiere decir que no me importa la situación del país”, ni que “no tengo empatía”.

Con este decálogo, Vacarezza dejó en claro que no hará caso a las críticas y mensajes negativos que suele recibir.

“Si le caigo mal o no le gusto también es bienvenido pero es mi derecho bloquear si su animadversión es muy evidente“, sentenció.