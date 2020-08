Tarotista aseguró que “La Roja” llegará a Catar 2022 sin Reinaldo Rueda como DT

Varias son las interrogantes en torno a lo que pasará en el mundo después de la pandemia por el coronavirus, es por eso que Aldo Schiappacasse, en “Los Tenores Puertas Adentro”, conversó con la conocida tarotista Karem Rodovalho, para conocer el futuro, especialmente en el fútbol chileno.

La tarotista, quién está radicada hace 29 años en nuestro país, entregó su visión con respecto a todo lo que se está viviendo en el mundo por la pandemia: “Lo más complicado es la cercanía con las personas, hoy día yo creo si no aprendemos como personas hoy, no vamos a aprender nunca más. Vivíamos en un mundo a mil por hora, muy materialista, estabas preocupado de la pega, lo que sobraba de tiempo lo dividías entre la casa, los niños y hoy día te das cuenta que todo eso queda a un lado, que no sacas nada con tener las lucas si no ves a tu mamá, si no puedes abrazar a tu abuelo”.

Ya entrando en terreno, Aldo le preguntó por el futuro de Alexis Sánchez a la tarotista, a lo que entregó muy buenos comentarios: “Él está en una parada de dar vuelta la página, empezar una vida nueva, lo que quiere hacer es olvidar lo que ha vivido, partir de cero, están las oportunidades para que las haga, así que las va a saber aprovechar a la perfección y así poder superar el momento de desorientación y desequilibrio que vivió. Tendremos muy buenas noticias de él en noviembre”.

También, entregó su pronostico con respecto al volante del Barcelona Arturo Vidal, a quién le apareció la carta del Sol, la cual, “nos muestra la recompensa de su sacrificios, el camino de la felicidad, sigue haciendo ruido por otros lado infelizmente, pero la suerte que él tiene, que todo los condoros que él se manda en su vida personal, logra opacar con el sol que lo ilumina en lo profesional, es un personaje que uno no sabe si lo ahorca o lo abraza”, explicó Rodovalho.

Pero no se quedó ahí, ya que también entregó su proyección sobre la selección chilena, con una apreciación bien especial: “La primera carta es el diablo, que nos muestran muchos conflictos, siguen todavía los roces, siguen los encontrones de camarín, pero yo tengo fe, creo que sí van a volver a sorprender, pero insisto hay cambio de mano”.

Schiappacasse: ¿Pero eso tiene que ver con Rueda?

Rodovalho: Si, absolutamente

Schiappacasse: O sea, ¿si llegamos, llegamos con alguien que no va a ser Reinaldo Rueda al mundial?

Rodovalho: Exactamente.

La conocida tarotista realizará una sesión el próximo lunes a las 20 horas en el portal topclasslive.com, para poder entregar consejos a las personas para llevar de mejor manera la cuarentena. “Estamos buscando como hacer algo de poder llegar a las personas, hoy día vivimos todos muy angustiados, no es menor estar encerrado cinco meses, entonces lo que vamos a estar haciendo es en mi caso hablar sobre los rituales, ¿qué podemos hacer para energizar el plano laboral? si es que perdí la pega, ¿qué puedo hacer para limpiar las malas energías de mi casa?”. comentó la brasileña.