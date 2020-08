“No valen nada, no merecen nada”: Kel Calderón manifestó su rabia contra la justicia por el crimen de Ámbar Cornejo

La influencer Kel Calderón se refirió con un duro mensaje al asesinato de la adolescente de 16 años, Ámbar Cornejo.

Cabe recordar que está detenido por el crimen la pareja de la madre de la joven, Hugo Bustamante, quien fue condenado a 27 años de prisión por el doble homicidio de su pareja y el hijo de ésta, pero en 2016 fue puesto en libertad tras cumplir 11 años de cárcel.

A través de su cuenta de Instagram, la casi abogada compartió un texto sobre el crimen: “Ámbar. Falló todo. Fallamos todos. El caso de Ámbar es inaceptable“.

“Acá hay una persona que tiene que hacerse cargo, una jueza que deja en libertad a un doble homicida con informe negativo de Gendarmería. Un visible psicópata y sociópata incapaz absolutamente de sentir cualquier tipo de empatía con un ser humano”, aseveró.

“Realmente me come la rabia y la vergüenza, una niña de 16 años, ¡de 16 años, que tenía todo por delante! Son una burla para la judicatura, una burla. Hicieron un juramento de justicia, cómo no se les cae la cara. ¡Que se vayan todos!”, espetó.

“No valen nada, no merecen nada. Siento tanta rabia que quizás que palabras terminaría diciendo. Que se vayan a la mierda”, finalizó.

Revisa aquí la publicación: