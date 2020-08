“Echando a perder se aprende”: debut de nuevo programa streaming de Yerko Puchento tuvo problemas de conexión

Con problemas de conexión debutó el nuevo programa streaming de Yerko Puchento (Daniel Alcaíno), Yértigo, el desahogo de Chile.

A las 20:00 horas estaba fijado el estreno del show virtual, y para muchos de quienes intentaron conectarse fue imposible, mientras que en otros casos sí pudieron, después de varios minutos.

En conversación con LUN, Daniel Alcaíno admitió: “Empezamos más tarde, como a las 20:20 horas, esperando que la gente se conectara, porque eran muchos“.

Además, el humorista atribuye atochamiento virtual a la demanda por los tickets. “La gente se volvió loca tratando de comprar entradas en la tarde“, afirmó.

“Yo no cacho mucho la parte técnica, porque no la manejo. Apenas sé prender un computador y mandar un mail”, confesó, y tampoco se enteró de los problemas con las entradas, ya que se desconectó temprano, como a las 17:00 horas.

“No vi el celular, porque como iba en vivo estaba histérico. Estaba preocupado de que no se nos cayera el invitado (Manuel José Ossandón). Jorge (López, su libretista) debe haber cachado lo que estaba pasando, pero no me lo transmitió porque sabe que me pongo nervioso”, indicó.

Sobre su nuevo programa streaming, reflexionó: “Estuvo bueno el show, pero faltaron cosas. Hay que ir corrigiendo ciertas palabras, salió en un 90% como nos imaginábamos, así que estamos súper contentos. Los que nos lograron ver se rieron muchísimo, y eso es lo bonito y lo importante, ¿no?”.

Y sobre los errores, concluyó: “Bueno, lo demás vamos a ir corriéndolo con el tiempo. Es que para todos esto es nuevo, porque es un nuevo formato. Yo antes me tenía que preocupar solo del libreto, y ahora tengo que preocuparme de todo, como fijarme si las cámaras me siguen cuando me muevo. Pero no hay otra forma, ¿cómo ibamos a hacer otra conexión en directo? No se podía… Echando a perder se aprende“.