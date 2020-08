Alejandra Araya compartió potente reflexión sobre las críticas a cuerpos ajenos

La actriz Alejandra Araya utilizó su cuenta de Instagram para compartir una potente reflexión sobre las críticas.

A través de la red social, la intérprete de “María Isabel Quiroga” en Perdona Nuestros Pecados, aseguró que nadie debe sentirse con el derecho de opinar sobre un cuerpo ajeno.

En esa línea, escribió que “o somos solo un cuerpo físico. Somos también cuerpos emocionales. Somos vida, somos experiencias…“.

“Cada cicatriz, arruga, moretón, etc. es historia, es tiempo; no solo en el cuerpo físico, si no también en el emocional“, agregó.

“El mío se marca hasta con el calorcito del agua… imagina entonces cómo influyen miradas, palabras, acciones o silencios. Somos historia… MI/TU historia…”, siguió.

“¿Por qué te sientes con el derecho de insultar LA/LO/LE ?¿Por qué te sientes con el derecho de BORRAR ME/LA/LO/LE?“, finalizó Araya, junto a dos imágenes que retratan su intimidad.