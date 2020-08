Millaray Viera compartió foto al natural con potente mensaje sobre el amor propio

View this post on Instagram

Una foto sin filtro ni maquillaje sólo para recordarles que todos, hasta yo, mostramos en público lo que queremos que conozcan de nosotros y que incluso podemos acomodar la realidad, no sólo en términos estéticos, si no también acerca de nuestra forma de ser o de vivir. No podemos hacernos una idea (buena o mala) de lo que otra persona es solo por lo que ven por estos lares y tampoco desear la vida que tiene, que muchas veces no es como se muestra. Lo real y esencial no está aquí, está con los nuestros, con los afectos. Les mando un abrazo apretado y les agradezco su apoyo siempre❤️